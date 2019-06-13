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Matlı’ya büyük görev

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Brezilya’da düzenlenen “11.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:23
Matlı’ya büyük görev

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Brezilya’da düzenlenen “11.Dünya Odalar Kongresi’nde ülkemizi temsil etti.


BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, beraberindeki heyet ile birlikte Brezilya’nın


Sao Paulo kentinde çeşitli temaslarda bulundu. Matlı ve beraberindeki TOBB Heyetinin ilk durağı Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş ve Sao PauloBaşkonsolosu Serkan Gedik oldu. Yapılan görüşmede Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkiler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.


Sao Paulo Sanayiciler Federasyonu (FIESP)’in TOBB Heyeti onuruna verdiği akşam yemeğinde TOBB-FIESP işbirliği konuları ele alındı. Sao Paulo temaslarının ardından TOBB Heyeti, Rio de Janeiro’da 11.Dünya Odalar Kongresi’ne katıldı.


TOBB Heyetinin yaptığı ikili görüşmelerde Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik sağlanabilecek katkılar, iki ülke arasında iş birliğinin artması, ticari ortaklıkların arttırılması konularının ele alındığını belirten BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Başarılı bir kongreyi geride bıraktıkhem ikili görüşmelerimizde hem de kongre boyunca ülkemizin ticarî hareketliliğini buradaki temsilcilere anlatma imkânı bulduk. Yeni yatırımcıların Türkiye’yi neden tercih etmeleri gerektiğini, Türkiye’nin tarihten bugüne ticaretin tam merkezi olduğunu, bu sebeple ticarette küresel kazanç için Türkiye’nin tüm pazarlara açılan kapı olduğunu bir kez daha hatırlattık” dedi.


Brezilya’da düzenlenen “11.Dünya Odalar Kongresi’ndeTOBB`u ve ülkemizi temsil eden heyet, BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan ve Uzman Yardımcısı Seda Gedik’ten oluştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:23
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