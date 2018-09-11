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Matiz'e FETÖ soruşturması

Mabel Matiz'in, 'Ya Bu İşler Ne' isimli klibinde '1 dolar' kullanarak FETÖ'ye destek verdiği iddia edildi.

11 Eylül 2018 Salı 07:53
Matiz'e FETÖ soruşturması

Mabel Matiz'in, 'Ya Bu İşler Ne' isimli klibinde '1 dolar' kullanarak FETÖ'ye destek verdiği iddia edildi. Matiz, İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan darbecilerin üzerlerinden ve evlerinde yapılan aramada çok sayıda 1 dolarlık banknot çıkmıştı. Örgütün simgesi olan 1 dolarlık banknotlar ünlü sanatçı Matiz'in başını da ağrıttı.

'KURGUSUNU BEN YAPMADIM'

Sabah'da yer alan habere göre, ünlü sanatçı 'Ya Bu İşler Ne' klibinde cebinden çıkarttığı dolarları etrafa saçtı. Durum, Mabel'in örgüte destek vermek amacıyla klibinde 1 dolar kullandığını iddia eden bir vatandaş tarafından ihbar edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne giden Matiz, klibin yapımcısı tarafından hazırlandığını ve kurgusunun kendisi tarafından yapılmadığını ileri sürdü. Matiz, amacının örgüte destek vermek olmadığını kaydetti. Soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 07:53
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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