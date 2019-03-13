MATİL'in yeni genel müdürü İbrahim Tozlu oldu

İSTANBUL (AA) - Çelik İhracatçılar Birliği (ÇİB) tarafından test, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji geliştirme ve danışmanlık, sektörel ve teknik eğitim, akredite laboratuvar hizmetleri ve ürün uygunluk konularında sektöre hizmet vermek üzere kurulan Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları’nın (MATİL AŞ) yeni genel müdürü İbrahim Tozlu oldu.



MATİL AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Tozlu uzun yıllardır çelik sektörünün önde gelen kuruluşlarında çalıştı.



1961 Gümüşhane doğumlu olan İbrahim Tozlu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Gümüşhane'de tamamladı. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Anabilim Dalı’nda, 1992 yılında yüksek lisansını tamamladı.



1988 yılında Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’nda çalışma hayatına başlayan Tozlu, 1988 ile 2006 yılları arasında Erdemir’de Sıcak Haddehane ve Levha Haddehanesinde İşletme Mühendisi, Baş Mühendis ve Müdürlük görevlerinde bulundu. Erdemir’de API, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, aşınmaya dayanıklı ve zırh çelikleri konularında proje çalışmalarında bulundu.



2009 yılında Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nda Ray Profil Haddehanesi Müdürü olarak çalışmaya başlayan Tozlu, 2014 yılında itibaren Haddehaneler ve Teker Fabrikası Başmüdürü, 2017-2018 yılları arası Haddehaneler ve Tekerlek Fabrikası Direktörü olarak görev yaptı.



