0553 313 94 23

Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü öğrencilerinden hayır kermesi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü 3.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:58
Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü öğrencilerinden hayır kermesi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Dersi kapsamında düzenledikleri kermesin gelirlerini hayır kuruluşlarına bağışladı.


Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı’nda gerçekleşen kermeste, öğrencilerin kendi elleriyle yaptıkları yemekler, börekler, tatlılar ve atıştırmalık ikramlar yer aldı. Zengin menülerini mütevazı bir fiyat listesi ile satışa çıkaran öğrenciler, akademisyenler ve öğrenci arkadaşları tarafından büyük ilgi gördü. Kısa sürede önünde uzun kuyruklar oluşan kermesin gelirlerini hayır kuruluşlarına bağışlayacaklarını ifade eden öğrenciler, sosyal sorumluluk bilincini bu kermes vasıtasıyla pekiştirdiklerini ifade ettiler.


Ders yürütücüsü Dr. Öğretim üyesi Tuba Ağırman Aydın ise, amaçlarının yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermek ve toplumda bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Açlık sorununun dünya üzerindeki en büyük insani felaketlerden biri olduğunun altını çizen Aydın, derste öğrenilenlerin anlamlı bir çıktıya dönüşmesi için çabaladıklarını dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:58
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’dan gözdağı
    1. İran’dan gözdağı
    2. Burdur’da kaçak içki operasyonu
    3. GÜNCELLEME - Nijerya'da okul binası..
    4. ETSO’da istihdam seferberliği
    5. Boşanma aşamasında olduğu eşini..
    6. "Cumhur İttifakı Türk milletinin..
    7. Trakya Kalkınma Ajansı ve KTSO’dan..
    8. Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
    9. Şakir Doğan'dan acı haber
    10. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi..
    11. Yüksekova Belediyespor, 4-1 mağlup oldu
    12. Radyo A’da kök hücre bağışı konuşuldu
    13. Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye..
    14. Suçunu itiraf eden cinayet zanlısı..
    15. Yaralı köpek tedavi altına alındı
    16. Hilmi Güler, 200’e yakın proje..
    17. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş..
    18. Borsa günü yükselişle tamamladı
    19. KTSO 12. Meslek Komitesi toplandı
    20. Bolivya’da sel felaketi: en az 31 ölü
    21. Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa..
    22. AP anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor
    23. Borsa günü yükselişle tamamladı
    24. Bunu yapan yandı! Cezası 8 bin 821 lira
    25. Salih Uçan'ın takımı Empoli'ye yeni..
    26. Serbest piyasada altın fiyatları
    27. Müdür Bilge’nin 14 Mart Dünya Böbrek..
    28. Edirne’de ‘100 Yaş Üstü Eserler’..
    29. Karadeniz'de roket ve füze atışı..
    30. ESOGÜ’de glokom farkındalık etkinliği..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta