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Matematik dehaları ödüllerini aldı

Akdeniz Üniversitesinin düzenlediği 24. Ulusal Matematik Olimpiyatları'nda dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi

29 Nisan 2019 Pazartesi 17:25
Matematik dehaları ödüllerini aldı

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi'nin düzenlediği "24. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları" sonuçlandı.

Fen Fakültesi Matematik Bölümü ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen olimpiyatlara, Türkiye çapında 30 şehirden 9, 10 ve 11'inci sınıflardan 700 öğrenci katıldı.

Olimpiyatlarda dereceye giren öğrencilere madalyaları, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle verildi.

Törende konuşan Olimpiyat Jüri Başkanı Prof. Dr. İlham Aliyev, matematik olimpiyatlarının amacının, yetenekli öğrencileri keşfedip ülkeye kazandırmak olduğunu belirterek, "Zeki insanları zamanında keşfeden milletler büyük atılımlar yapıyorlar. İleride bilim adamı oluyorlar. Ülkenin ekonomisine ve eğitimine katkıda bulunuyorlar." ifadesini kullandı.

Aliyev, sınavda 25 zor soru sorulduğunu ve dereceye girenlere 77 madalya verildiğini söyledi.
Antalya il Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da eğitimin olmazsa olmazının bilim olduğuna vurgu yaparak, ''Zira bilimden kopuk bir eğitimin varacağı yer aydınlık bir yer değildir.'' dedi.

En başarılı iller İzmir, İstanbul, Kocaeli, Denizli, Ankara ve Adana olarak sıralandığı organizasyonda, dereceye giren öğrencilere madalya ve hediye verildi.

Olimpiyatlar sonunda altın madalya kazanan öğrenciler şöyle sıralandı:

Lise 1'lerde: Ilgaz Altınören (Özel Yalova Doğa Ortaokulu), Ahmet Çağdaş Girit (Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi), Muhammet Talha Başıbüyük (Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi), İbrahim Fırat Yoğurtçu (Cağaloğlu Anadolu Lisesi), Mehmet Burak Gönül (Borusan Oto Zehra-Nurhan Kocabıyık Ortaokulu), Hüseyin Arda Aksoy (Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi)

Lise 2'lerde: Hayrettin Eren Yıldız (İzmir Büyükçiğli Özel Türk Koleji Fen Lisesi), Ömer Faruk Erzurumluoğlu (Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi), Yusuf Kağan Çiçekdağ ve Osman Gülen (Bornova Koleji), Çınar Eren Aslan (Özel Ege Lisesi), Mehmet Koca (Erbakır Fen Lisesi), Turan Berke Yakarer (Şehit Münir Alkan Fen Lisesi)

Lise 3'lerde: Batuhan Kuleci, Baran Boloğur ve Kerime Nur Kavadar (İzmir Atatürk Lisesi), Kaan Yolcu (İzmir Fen Lisesi), Anıl Arda Ayık (Bornova Koleji), Emre Batuhan Göç (Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi), Muti Kara (Ankara Atatürk Anadolu Lisesi), Taner Efe Gümüş (Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), Servet Hakan Altay (Kocaeli Fen Lisesi).



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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 17:25
  1. 24. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları
  2. Akdeniz Üniversitesi
  3. Antalya
  4. matematik

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