'Matematik anfisinin altındaki mescid baskını!..'

1968 -69 öğretim yılında birinci sınıfa devam ediyorduk. Birkaç arkadaş hazırlık okulundaki öğrencilerle ilgilenelim, yeni gelen bu gençlere üniversitedeki mescidlerin yerlerini gösterelim dedik. Okulun açılışı Ramazan ayına denk geldiği için bu iş daha kolay olur diye düşündük. Hazırlık okulunda mescid yoktu. Öğle arasında İngilizce hazırlık okuluna gidiyor, oradaki öğrencilerle ilgileniyorduk. Oruç tutmayanlar öğleye yemeğe merkezi kafeteryaya gittikleri için kalabalık azalıyor oruç tutanlar hazırlık okulunun bahçesinde oturuyorlardı. Biz onlara namaz vakti geldiğini, hazırlık okulunda nerede namaz kılındığını soruyorduk. Namazda gözü olanlar çeşitli tepkiler veriyordu. Kimisi kendisinin de aynı sıkıntıda olduğunu söylüyor, kimisi tuvalette abdest alıp ağaçların altında namaz kılıyordu. Samimiyet kurduğumuz gençlere Kimya ve Matematik bölümlerinin bodrumlarındaki mescidleri gösteriyorduk.

Bu tanışmalarda değişik metodlar uygulanıyordu. Mesela değişik gazeteler getirip hazırlık okulunda satıyor, İslami gazeteleri alanları tespit edip onlarla samimiyet kuruyorduk. Bir seferinde okulun önünde otururken Antepli Davut isminde bir gencin çorabının altında deri mest olduğunu fark ettim. Namaz vakti geldiğinde Davut kardeş haydi namaza beraber gidelim dedim. Davut şaşırmıştı. “Sen namaz kıldığımı nerden biliyorsun” dedi. Ben de ona “ehli iman birbirini yüzünden tanır” dedim. Güldü, memnun oldu beraberce mescide gidip, mescidin yerini öğrettik.



Birgün hazırlık okulunda tanıştığımız birkaç gençle beraber Matematik Anfisinin altındaki mescide doğru yürürken, Salih Paşaoğlu kardeşimiz eliyle işaret yaparak MESCİDE GİTMEYİN, MESCİDE GİTMEYİN diyerek bize yanaştı ve sonra hızla uzaklaştı. Yüzü gözü şişmişti yumruklandığı, dövüldüğü belli oluyordu. Ne oldu bize anlat diye arkasından koştum. Deniz Gezmiş ve arkadaşları mescidi bastılar, ellerinde silah var arkadaşları dövüyorlar dedi.



Daha sonra öğrendiğimize göre olay şöyle gelişiyor, öğle namazına hazırlık okulu öğrencilerinin de geldiğini duyan Deniz Gezmiş ve arkadaşları üstlerinde silahları da olduğu halde mescide gelmişler. Önce hazırlıkta okuyanlarla konuşup, “size bu mescidi kim öğretti” diye sormuşlar. Daha sonra Salih Paşaoğlu’na kaçıncı sınıfta olduğunu sormuşlar. Üst sınıfta olduğunu öğrenince onu dövmüşler. Mehmet Mumcuoğlu, Hayri Sancarcı ve diğer arkadaşları da dövmüşler. Bu olaydan sonra Hayri Sancarcı’yla aramızda şöyle bir esprili konuşma geçti. Ben daha önce Hayri’ye hazırlık okuluna beraber gidelim, oradaki gençleri mescide getirelim dediğimde, “bu iş kabiliyet ister ben yapamam” demiş ve gelmemişti. Olaydan sonra bana Tekirdağ şivesiyle “susak ağızlı, çocukları sen getirdin, dayağı biz yedik” deyince “keşke dayağı da biz yeseydik ecrini alamadık” dedim.



Komünistler ortanın solcusu denilen Ecevitçilerle kavgalıydılar ama asıl hedefleri biz Müslümanlardık. Onun için bize “KARŞI DEVRİMCİ” derlerdi. Bizleri tahrik ederek olay çıkarmak isterlerdi. İrfan Uçar adındaki komünist öğrenci bana “siz iman ettik diyorsunuz, davanız için canınızı veremiyorsunuz, biz imansızlığa iman etmişiz davamız uğruna canımızı veriyoruz” diyordu.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Ramazan iftarında kafeterya baskını

Üniversitenin merkezi lokantası (Büyük Kafeterya) yurtta kalan öğrenciler için Ramazanda iftar saatinde açık oluyordu. Oruç tutan yurt öğrencileri olarak iftardan yarım saat önce kafeteryaya gidip self servis için sıraya giriyorduk. Bir akşam biz iftar sırasında beklerken, sekiz on kişi sıraya girmeyip dolaşmaya sonra da bize ters ters bakmaya başladılar. Parkalı, uzun boylu, sakallı birisi kasiyerin yanında durup, arkadaşlarına bir şeyler söylemeye başladı. Tipi hoşuma gitmemişti. Ben de ona ters bakmaya başladım. Yanımdaki arkadaş onu tanıyor olacak ki, bana dönerek “bu çakala pek ilişme, olay çıkarmak istiyor, o Deniz Gezmiş” dedi. Meğer mescid baskınında olduğu gibi olay çıkarmaya, iftara gelenleri dövmeye başlamışlar. O arada iftara gelenlerin sayısı 50-60 kişiyi bulmuştu. Her ne kadar silahlı da olsalar, sıradakilerin çoğalması gözlerini kırmış ki, müdahale edemediler. Deniz Gezmiş dışında Tayfun Mater (o zamanki Deniz Kuvvetleri Komutanı Reşat Mater’in oğlu)ve kasiyer Sait’i tanıyordum. Kasiyer Sait de aşırı solcu öğrencilerdendi. Onunla istişare edip ayrıldılar. O zamanlar üniversiteler özerk olduğu için, polis ve jandarma bu teröristlere dokunamıyordu.