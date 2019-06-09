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Matematiğin eğlenceli hali Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde düzenlenen eğitimler ile katılımcılar matematik öğrenmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu keşfetmeye devam ediyor.

09 Haziran 2019 Pazar 13:20
Matematiğin eğlenceli hali Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde düzenlenen eğitimler ile katılımcılar matematik öğrenmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu keşfetmeye devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi’nde eğitimler devam ediyor. Katılımcılar, Matematik Evi’nde matematik öğrenmenin farklı, kolay ve eğlenceli yollarını keşfediyor. Öte yandan ezbere dayanmayan ve klasik yöntemlerin dışında oyunlarla, çocukların hayal güçlerini geliştirirken matematiksel zekalarını da artırmaları hedefleniyor. Bu kapsamda Ocak ayında 2. ve 3. sınıf öğrencileri için uygulanmaya başlayan donguri yöntemi ile toplam 54 öğrenci resim çizerek matematik öğrenme fırsatı yakaladı. Donguri yöntemi ile resim çizerek matematik öğrenen öğrenciler, görsel düşünme yeteneklerini de geliştirmiş oluyor. 4. sınıf seviyesinden itibaren başlayan etkinlikler Origami, Problem Çözme, Yapboz ve Matematiksel Oyun başlıklarından oluşuyor ve bu eğitimlerden de 2018 Temmuz ayından bu yana bin 679 öğrenci yararlandı. 2018 Temmuz ayından itibaren 70 kişinin faydalandığı lise ve yetişkin grupları kapsayan içerikler arasında ise Sözsüz İspatlar, Toplam Formülleri ve Özdeşlikler grupları yer alıyor. Başta çocuklar olmak üzere her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi’ndeki etkinlikler, okul müfredatlarında yer alan matematik konularının ötesinde, farklı konulara da yer veren ve özel olarak tasarlanmış somut materyallerin kullanıldığı son derece özgün etkinlikler olarak dikkat çekiyor.


Etkinliklere katılan öğrenciler ve yetişkinler de değişik ve eğlenceli metotlar ile hem daha anlaşılır hem de kolay biçimde matematik öğrenmekten dolayı memnuniyetlerini ifade ederek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:20
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