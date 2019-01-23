Matbaacılarda yerel seçim yoğunluğu

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler kala matbaacılar, muhtar adaylarının broşür, afiş, el ilanı ve kartvizit gibi siparişleri için mesai harcıyor.

Çeşitli nedenlerle ekonomik sıkıntı yaşayan matbaacılık sektörü, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla yeniden canlanmaya başladı. Şanlıurfa'da muhtar adaylarının broşür, afiş, el ilanı ve kartvizit gibi siparişleri matbaacıların işlerini artırdı. Matbaacılar siparişleri yetiştirmek için zaman zaman fazla mesai de yapıyor.

Şanlıurfa Matbaacılar Derneği Başkanı Ramazan Tahsin Birgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin sektöre hareketlilik kazandırdığını söyledi.

Matbaacılar için hasat döneminin seçimler olduğunu belirten Birgül, son yıllarda siyasi partilerin tanıtım ve reklam çalışmalarının merkezden, büyük firmalar aracığıyla yapıldığını, bunun da kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Birgül, matbaacılık sektörünün zor durumda olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Geçmişte seçimlere hasat gözüyle bakıyorduk. Son 3-4 seçimdir bu yaşanmıyor. Çünkü partiler artık reklam ve tanıtımlarını merkezden yapıyor. Çoğu zaman anlaşmalı firmalara veriliyor. Şu anda ağırlıklı olarak muhtar adaylarına çalışıyoruz. Fakat onlar da siyasi partiler gibi değil, seçmen sayıları ve propaganda alanları dar. Bu yüzden sınırlı sayıda broşür, afiş ve ilan bastırıyorlar. Çok büyük reklam, afişler olmuyor. Bir muhtar adayı kendi mahallesi için 300-400 civarında afiş yaptırıyor. Kendi arabalarına ve esnafın camlarına yapıştırıyor. Matbaacıların seçimle ilgili tek elinde kalan geçim kaynağı muhtarlardır."

Sektörlerinin kötü durumda olduğunu aktaran Birgül, küçük esnafın büyük firmalarla rekabet edemediğini, sosyal medyanın da işlerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Matbaa işletmecisi Ahmet Polat da yerel seçimlerin yaklaşmasıyla işlerinin arttığını söyledi.

Matbaacıları daha çok muhtar adaylarının tercih ettiğini belirten Polat, şöyle konuştu:

"Yerel seçimin yaklaşmasıyla işlerimiz hareketlendi. Muhtar adaylarının afiş, broşür ve el ilanlarını hazırlıyoruz. Yakın zamanda muhtarların oy pusulalarını da hazırlayacağız. Şu anda Şanlıurfa'da muhtarlar adaylarının bereketi var. Bizler esnaf olarak siyasi partilerin de bu duyarlılığı göstermesini istiyoruz. Onların da yerele inip esnafı desteklemesini istiyoruz. Partilerden, merkezden değil de yerelden iş yapmalarını bekliyoruz. Buradaki fiyatlar da çoğu yerle aynı. Şu anda muhtar adaylarının oy pusulalarının basımını bekliyoruz."

- "Zaman zaman komik sloganlar da istiyorlar"

Grafiker ve tasarımcı Ümit Uyar ise muhtar adaylarının afişlerine yazmak için zaman zaman kendilerinden komik sloganlar talep ettiklerini ifade etti.

Seçimin yaklaşmasıyla iş yoğunluğunun arttığını aktaran Uyar, şunları kaydetti:

"Seçimlerin yaklaşmasıyla muhtar ve belediye başkan adaylarının talebi arttı. Adaylar genellikle çarpıcı sloganlar tercih ediyorlar. Biz de uygun sloganları bulup beğenilerine sunuyoruz. Zaman zaman komik sloganlar da istiyorlar. Siparişleri yetiştirmek için zaman zaman mesaiye kalıyoruz. Özellikle siyasi partilerin başkan adayları, önemli ve büyük işleri çoğu zaman başka yerlere yaptırıyor. Bu da bizi olumsuz etkiliyor."

Seçim dönemlerinin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Uyar, sözlerini şöyle tamamladı:

"En çok iş yaptığımız zaman, seçim dönemi. Buna da engel olmasınlar. Adaylarımızdan talebimiz yerel matbaaları tercih etsinler."