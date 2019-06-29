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Matbaacılar Federasyonu başkanlar konseyi Gaziantep’te yapıldı

Türkiye Matbaacılar Federasyonu Başkanlar Konseyi 14.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:17
Matbaacılar Federasyonu başkanlar konseyi Gaziantep’te yapıldı

Türkiye Matbaacılar Federasyonu Başkanlar Konseyi 14. toplantısı Gaziantep Matbaacılar Odasının ev sahipliğinde yapıldı.


Türkiye Matbaacılar Federasyonu Başkanlar Konseyi 14. toplantısı, matbaacılar federasyonu yönetim kurulu, federasyona üye odaların, dernek başkanlarının ve yöneticilerinin katılımıyla Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda yapıldı. Gaziantep Matbaacılar Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen konseyde sektörün sorunları ve ileriye dönük atılması adımlar tartışıldı.


Programda açıklamalarda bulunan Matbaacılar Federasyonu ve Ankara Matbaacılar Odası Başkanı Hüseyin Gürbüz, federasyonun bir yıllık faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Gürbüz konuşmasında sektörü kurtarmaya yönelik adımlar atacaklarını vurgulayarak, “Biz, Türkiye Matbaacılar Federasyonu olarak ilk toplantımızı 2007 yılında Şanlıurfa’da yapmıştık. Daha sonra Türkiye’nin belli noktalarında bu tip toplantılar ve çağrılar yaptık. Sonrasın ise 2010 yılında Matbaa Dernekleri Federasyonu olarak kurulduk. Sonrasında yaptığımız toplantılarımızda matbaacılarımıza bir yığın katkısı oldu. Türkiye’de 81 ilde 10 binin üstünde matbaacı var ama biz sadece 24 tane il ve ilçede örgütlüyüz. Bizim bu toplantıyı yapmamızın amacı matbaa sektörünü birbirine ısındırmak, kaynaştırmak ve fikir alışverişinde bulunmaktır. Gelecekte kaybolmaya yüz tutacağı iddia edilen mesleğimizi ne kadar daha yaşatabilirizin önlemlerini ve tedbirlerini almak istiyoruz” dedi.


Gaziantep Matbaacılar Odası Başkanı Ökkeş Boynukısa ise, “Türkiye’de Matbaacılık ve ambalaj sektörü olarak yıllık 100 binton kağıt tüketen 3 bin kişilik istihdam sağlayan, ambalaj sektörü olarak Türkiye’de ilk dörde giren matbaa sektörü olarak da son yıllarda genç girişimcilerin yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye’nin parlayan yıldızı haline gelen Gaziantep’te sizlerle bizleri buluşturan federasyon başkanımız Hüseyin Gürbüz’e, değerli yönetimine, oda ve dernek başkanlarına teşekkür ediyorum. Gaziantep Matbaacılığının biraz geçmişine gidildiğinde Türkiye ortalamasının altında olduğu aşikar dır. Fakat bu farkı hızla kapatan Gaziantep in son yıllarda parlamasına sebep olan ve Gaziantep’te ilk 25’e giren matbaa işletmelerini incelediğimizde yıllık 15 bin ton kağıt tüketen, 540 kişilik istihdam sağlayan, 54 çok renkli makine parkuruna sahip olan bu firmaların işletme sahiplerinin yaş ortalaması 39, işletme yaşları ise 13’tür. Bu veriler bize şunu gösteriyor ki yeni jenerasyon matbaacılık sektörüne risk alarak daha çok yatırım yapmış ve pazarını daha da genişleterek ihracata yönelmiş ve hızla büyümeye devam etmiştir” diye konuştu.


Konuşmaların ardından sektörün geleceğine yönelik değerlendirmeler yapılırken, üyeler arasında fikir alışverişinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:17
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