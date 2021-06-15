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Korona Virüs Masumlar Apartmanı'nın başrolleri aşı oldu
Korona Virüs

Masumlar Apartmanı'nın başrolleri aşı oldu

Sevilerek izlenen Masumlar Apartmanı dizisinde başrol oynayan Ezgi Mola ile Merve Dizdar koronavirüs aşısı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 10:24:00 -
Masumlar Apartmanı'nın başrolleri aşı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta aşılamaya iki yeni grubu daha ilave ettiklerini açıklamıştı.

Koca; müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri ile birlikte eylül ayında yüz yüze eğitime başlanabilmesi için öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin aşılanmasının başladığını duyurmuştu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından randevularını alan ünlü isimler hastanelere koştu.

Birlikte gittiler

Masumlar Apartmanı'nın başrolü olan Ezgi Mola ile Merve Dizdar, aşılarını olmak için hemen hastaneye gitti. Mola, "Ve aşımızı olmanın mutluluğu..." sözleriyle aşı olduğunu duyurdu.

Oyuncu Merve Dizdar da "Mutlu son... Aşımızı olduk" ifadelerini kullandı.

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