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Medya Masumlar Apartmanı'nda büyük kriz! Ortaya çıktı
Medya

Masumlar Apartmanı'nda büyük kriz! Ortaya çıktı

Masumlar Apartmanı, 20. Bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Dizide İnci karakterinin yeni evine gelmesi büyük bir kriz oluşturacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 11:20:00 - 2021-02-02 11:27:19
Masumlar Apartmanı'nda büyük kriz! Ortaya çıktı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi olan Masumlar Apartmanı, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümü bugün izleyici ile buluşacak.

TRT'nin internet sitesi fragmandan arta kalan fotoğraf karelerini ve yeni bölümde yaşanacakları kamuoyu ile paylaştı.

İşte dizide yaşanacaklar:

İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci’yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye’nin planları başkadır. Safiye, İnci’ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci’den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır. Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet’in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz oluşturur. Neriman ise Ege ve Gamze’nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze’nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru’nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye’ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.

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