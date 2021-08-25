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Korona Virüs Masumlar Apartmanı oyuncusundan kötü haber!
Korona Virüs

Masumlar Apartmanı oyuncusundan kötü haber!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Ezgi Mola koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 09:43:00 -
Masumlar Apartmanı oyuncusundan kötü haber!

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolüne oynayan Ezgi Mola, korona virüse yakalandı. Son durumunu sevenleriyle paylaşan oyuncu hastalığı hafif atlattığını söyledi.

7 kez test yaptırdı

Ezgi Mola, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum. Ne bir ağrı ne bir ateş hiçbir semptom yok" ifadelerini kullandı.

Aşı çağrısı

"İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" diyen oyuncu, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" sözleriyle aşı olma çağırısında bulundu. Sevenleri Ezgi Mola'ya iyi dileklerde bulunup destek oldu.

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