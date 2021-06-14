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Korona Virüs Masumlar Apartmanı oyuncusu 'mutlu son' diyerek duyurdu
Korona Virüs

Masumlar Apartmanı oyuncusu 'mutlu son' diyerek duyurdu

TRT’nin Masumlar Apartmanı dizisinde iki kız kardeşi oynayan Merve Dizdar ve Ezgi Mola koronavirüs aşısı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 14:58:00 -
Masumlar Apartmanı oyuncusu 'mutlu son' diyerek duyurdu

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadelesinde açıkladığı aşı sıralamasında dizi, film ve müzik sektörü çalışanları aşı olmaya başladı.

Koronavirüs aşısı sırası şimdilerde dizi, film ve müzik sektörü çalışanlarında. Kalabalık ekiplerle çalışmak zorunda kalan oyuncular bir bir hastanelere gidip aşılarını olmaya başladı. Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncuları Ezgi Mola ve Merve Dizdar da birlikte giderek aşı oldu. Ünlü isimler o anları sosyal medya sayfalarından paylaştı.

Ezgi Mola, paylaşımına, "İğne gerginliği" notunu düştü. Merve Dizdar ise, "Mutlu son" ifadelerini kullandı.

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