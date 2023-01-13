‘Masum KHK’lı’ dediklerinin 108 bini terörist çıktı! Ha bu da size kapak olsun

Nedim Şener, ‘6’lı Masa’nın ‘masum KHK’lı’ dediklerinin 108 bininin "terörist" çıktığını belirtti. Hürriyet'teki yazısında, OHAL Komisyonu’na yapılan başvuruların sonuçlarını aktaran Şener, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 tarihinde Fetulahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da Olağanüstü Hal ilan edilmişti. OHAL kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla terör örgütleriyle ilişkili kişilerin ihracı ve kurumların kapatılmasına yönelik toplam 131 bin 922 tedbir kararı alındı. İhraçlar dahil alınan tedbir kararlarına itiraz hakkı için 22 Mayıs 2017’de kurulan OHAL Komisyonu görevini tamamladı. 12 Ocak 2023 itibarıyla bir sayfa kapandı.

65’i raportör toplam 205 personel, 12 Ocak 2022 günü itibarıyla yapılan tüm itiraz dosyalarını inceleyip karara bağlayarak görevini sonlandırdı. Buna göre 12 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 127 bin 929 başvurunun 17 bin 960’ı kabul edilirken, 109 bin 332’si reddedildi.

Yani başvuruların yüzde 86’sı ret, yüzde 14’ü kabul edildi.

BAŞVURULAR VE SONUÇLARI

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar kapsamında alınan kararlar ile, OHAL Komisyonu’na yapılan başvuruların sonuçları şöyle:

1- Hakkında kamu görevinden çıkarma kararı verilenlerin sayısı 125 bin 678, itiraz başvurusunda bulunanların sayısı 123 bin 467, başvurusu kabul edilenler 17 bin 712, reddedilenlerin sayısı 105 bin 755.

2- Rütbesi geri alınanların sayısı 3 bin 213, itiraz başvurusu yapanların sayısı 2 bin 534, başvurusu kabul edilenler 160, reddedilenler 2 bin 374.

3- Yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilenlerin sayısı 270, itiraz başvurusu yapanların sayısı 189, başvurusu kabul edilenler 16, reddedilenler 173.

4- Kapatıan kurum ve kuruluşların sayısı 2 bin 761, itiraz başvurusu yapanların sayısı 1.102, başvurusu kabul edilenler 72, reddedilenler 1.030.

EŞİNDEN DOLAYI İHRAÇ 1.956 KİŞİ İADE EDİLDİ

Sadece eşi veya aile bireyleri hakkında terör örgütü üyeliği, irtibatı, iltisakı bilgisi olduğu için ihraç edilen kişiler hakkında da olumla kararlar verildi. OHAL komisyon verilerine göre; eşi ve yakınları hakkında örgüt bağlantısı ve irtibatı olan ancak kendisinin herhangi bir ilişkisi olmayan 1.956 kişi de örgütle ilgili olarak yaptığı başvuruya olumlu cevap alarak görevine iade kararı aldı.

Buna ilişkin gelişmeleri ve rakamları zaman zaman köşemde paylaşıyordum. Ama bu yazımda görevini tamamlayan OHAL Komisyonu’nun, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından “etkili başvuru yolu” kabul edilen başarılı çalışmalarını aktarırken, özellikle sosyal medyada “masum KHK’lı” kampanyası yapan FETÖ’cülerin maskesinin nasıl düşürüldüğünü anlatacağım.

Ama bu süreçte görevini titizlikle yerine getiren OHAL Komisyonu çalışanlarına Başkan Salih Tanrıkulu nezdinde teşekkür etmeliyiz.

RAKAMLARLA KHK’LI FETÖ’CÜLER

6’lı Masa’nın ortakları Kılıçdaroğlu, Babacan, Karamollaoğlu, Akşener ve Davutoğlu, konusu ne zaman açılsa muğlak bir şekilde “Göreve iade edeceğiz” dedikleri FETÖ’cü KHK’lıların kimler olduğuna biraz yakından bakalım. Bu bölümde kurum kuruluş kapatma, rütbe alma değil sadece KHK ile ihraç edilen kişilere ait rakamları değerlendireceğim.

Kurum ve kuruluşlar ve kişilerle ilgili verilen 109 bin 332 ret kararının 108 bin 302’si gerçek kişilere yani şahıslara ait. Yani 108 bin 302 gerçek kişinin başvurusu reddedildi. Peki kim bunlar, neden başvuruları reddedildi?

İşte 108 bin 302 kişinin ret gerekçeleri:

- 102 bin 282’si yani yüzde 95’i hakkında terör soruşturması ya da kovuşturması var.

- 58 bin 955’i yani yüzde 55’i bu terör suçlarından, mahkemeler tarafından mahkûm edilmiş.

- 53 bin 807’si yani yüzde 50’si FETÖ’nün kuruluşlarına para transfer etmiş, mali destek sağlamış.

- 43 bin 190’ı yani yüzde 40’ı FETÖ elebaşı Gülen’in talimatıyla Bank Asya’da yeni hesap açmış ya da var olan hesabına para yatırmış.

- 37 bin 509’u yani yüzde 35’i, örgütün kripto haberleşme sistemi Bylock ve Eagle kullanıcısı çıkmış.

- 31 bin 33’ü yani yüzde 29’u Emniyet mahrem yapılanma üyesi çıkmış.

- 27 bin 492’si yani yüzde 26’sı FETÖ’ye bağlı dernek, vakıf, sendikalara üye/yöneticisi.

- 17 bin 980 kişi darbe davalarında yargılanıyor ya da cezalandırılmış.

- 13 bin 322 kişi hakkında sabit hat ve operasyonel GSM hattı kullanım bilgisi bulunuyor.

- 5 bin 456’sı yani yüzde 5’inin FETÖ’nün mahrem imamlar yapılanması üyesi olduğu bildiriliyor.

Evet, FETÖ konusunda bir sayfa kapandı ama mücadele devam ediyor ve edecek.

Bakalım 6’lı Masa ortakları hazırladıkları protokollerde KHK’lılar için ne gibi öneriler getirecekler? Mağdur 17 bin 960 kişi için mi, yoksa terör örgütü ile ilişkili 109 bin kişi için mi konuşacaklar...

Bakalım FETÖ’cülere ne tür umutlar verecekler..."