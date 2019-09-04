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"Masum insanların delil olmadan cezalandırılmasına seyirci kalamayız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:- "Suçluların mutlaka hak ettikleri cezayı almalarını da önemsiyoruz, onu da gerekli görüyoruz ama masum insanların ciddi hiçbir delil olmadan cezalandırılmalarına da seyirci kalamayız"

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:33
"Masum insanların delil olmadan cezalandırılmasına seyirci kalamayız"

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Suçluların mutlaka hak ettikleri cezayı almalarını da önemsiyoruz, onu da gerekli görüyoruz ama masum insanların ciddi hiçbir delil olmadan cezalandırılmalarına da seyirci kalamayız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen askere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyen Karamollaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak Milli Mücadele döneminde gerçekleşen hadiselerin bugün yaşanmaması temennisinde bulundu.

Karamollaoğlu, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başladığını anımsatarak, "Görev başı yapan bütün öğretmenlerimize hem maddi hem de manevi olarak hak ettikleri değeri gördükleri Türkiye temennisiyle görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah bu öğretim yılı böyle bir yıl olur." diye konuştu.

Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla bütün yargı çalışanlarını kutlayan Karamollaoğlu, "Türkiye'de adalete olan güvenin artacağına dair bir kanaat henüz toplumda oluşmadı." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, adalet kurumunun ülkede en çok yara alan yapılardan biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kanun Hükmünde Kararname mağdurları başta olmak üzere ülkemizde mağdur edilen her kesimin mağduriyetlerinin giderilmesi öncelikli meselemizdir. Elbette suçluların mutlaka hak ettikleri cezayı almalarını da önemsiyoruz, onu da gerekli görüyoruz ama masum insanların ciddi hiçbir delil olmadan cezalandırılmalarına da seyirci kalamayız."

- "İçişleri Bakanı huzuru sağlamakla mükelleftir"

Temel Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "pejmürde ederiz" ifadelerini ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Tabii İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı'dır, belediyelerin yöneticisi değildir. Onların yanlış yapıp yapmadıklarını takip edebilir ama hakim de savcı da değildir. Kimseyi perişan etme hakkı da İçişleri Bakanı'na verilmemiştir. İçişleri Bakanı huzuru sağlamakla mükelleftir. Ben bu tip çıkışları hakikaten anlamıyorum. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir hata işlerse, o hatasından dolayı onu alıp adliyeye götürür. Yoksa onu görevinden alamaz, yerine kayyum atayamaz. Bir prosedür var."




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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:33
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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