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Maşukiye’de konteyner alev alev yandı

Kocaeli’nin turistik bölgelerinden olan Maşukiye’de işletmelerin birine ait konteyner çıkan yangında alev alev yandı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 20:16
Maşukiye’de konteyner alev alev yandı

Kocaeli’nin turistik bölgelerinden olan Maşukiye’de işletmelerin birine ait konteyner çıkan yangında alev alev yandı.



Yangın 19.00 sıralarında Maşukiye Leyla Atakan Caddesi üzerinde bulunan ATV kiralaması yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alabalık tesisleri altında bulunan ATV kiralamasının yapıldığı işletmeye ait konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. ATV’lere aktarılmak üzere yedek yakıtların bulunduğu konteyner içinde çıkan yangın bir anda büyüdü. Alev alev yanan konteyneri söndüremeyen çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 20:16
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