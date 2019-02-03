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Master yüzücülerden 44 Türkiye rekoru

Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası'nda 44 Türkiye rekoru kırıldı

03 Şubat 2019 Pazar 23:53
Master yüzücülerden 44 Türkiye rekoru

EDİRNE (AA) - Edirne'de gerçekleştirilen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından olimpik yüzme havuzunda yapılan organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Hindistan'dan 247'si kadın 409 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda 44 Türkiye rekoru kırıldı. Şampiyonanın tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcuları ödülleri verildi.

Şampiyonada kırılan Türkiye rekorlarının sahipleri şunlar:

İpek Yalkı (100 metre sırt, 50,ve 200 metre sırt üstü, 200, 400 ve 800 metre serbest) Pınar Arpınar Avşar (100 metre sırt, 50 metre sırt, 50 metre kurbağalama, 50,100 ve 200 metre serbest), Nüket Turhan (50 metre kelebek, 50 metre serbest, 50 metre kurbağalama), Erhan Turan (50 metre kurbağalama, 50 metre serbest, 100 metre kelebek). Üsküdar Su Sporları Kulübü (4X50 metre karışık bayan, 4X50 metre karışık karma, 4X50 serbest bayan), Engin Can Eter (50 metre kurbağalama, 50 ve 100 metre serbest). Pınar İdel (50, 100 ve 200 metre kelebek.), Seda Oğuzer (50 ve 100 metre sırt.), Nazan Gögen (100 metre sırt, 200 metre sırtüstü), Merve Şendil (100 ve 200 metre serbest), Tolga Öcal (200 metre sırtüstü ve 400 metre karışık), Timur Dellaloğlu (400 metre karışık ve 200 metre kurbağalama), Osman Zengin (200 metre karışık), Seyyide Burak (800 metre serbest), Efe Erduran (800 metre serbest), Hakan Akman (50 metre kurbağalama), Fulya Gümüşburun de Moor (400 metre karışık), Deniz Görkem Dinç (220 metre kelebek), Bahar Atamer (200 metre kurbağalama).



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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 23:53
  1. derece
  2. Havuz
  3. Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası
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  6. yüzme

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