Masouras kimdir? Masouras nereli kaç yaşında? Masouras hangi takımda oynuyor?

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor transfer komitesi, kısa sürede takviyeleri yapabilmek için de girişimlerin iyice hızlandırması yönünde karar aldı. Bu arada ilk hedef Masouras. Olympiakos'un ilk görüşmelerde 10 milyon Euro'dan açtığı kapıyı 7 milyon euro seviyesine kadar indirdiği öğrenilirken, Trabzonspor'un ise taksitler halinde olacak şekilde 5 milyon euro'nun üzerine çıktığı ifade edildi.Masouras'ın kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Masouras kimdir?

1 Ocak 1994’te Yunanistan’ın Kechrinia kentinde dünyaya gelen Georgios Masouras, sol kanat olarak oynuyor. Hücum bölgesinde sağ kanat ve forvet arkası olarak da oynayabilen Georgios Masouras kariyerini ülkesinin büyük takımlarından Olimpiakos’ta sürdürüyor. 1,84 boyundaki futbolcu özellikle bu sezon gösterdiği performansla tüm gözleri üzerine çevirmeyi başarıyor. Takımıyla ligde çıktığı 9 maçta 3 gol 2 asistle oynayan yetenekli Masouras, Avrupa maçlarında ise toplam 9 maçta 3 gol 2 asist yaptı. Masouras bu gollerin ikisini ise Fenerbahçe’ye attı. Böylece bu sezon şu ana kadar 18 maçta oynayan Masouras toplam 18 maçta 6 gol 4 asiste imza attı.

Masouras hangi takımda oynuyor?

Profesyonel kariyerine Apollon’un alt yapısından gittiği Ilysiakos’da başlayan Masouras, 2014’te Panionios’a imza attı. 5 yıl burada kaldıktan sonra 2019’da Olimpiakos’a transfer oldu. Kariyeri boyunca 288 kulüp maçına çıkan Georgios Masouras 60 gol 20 asist yaptı. Ayrıca hiç kırmızı kart görmedi. Yunanistan Milli Takımı’nda da forma giyen futbolcu 23 maçta 3 gole imza attı.