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HDP'li başkanlar gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

15 Ekim 2019 Salı 09:41
HDP'li başkanlar gözaltına alındı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan polis ekiplerince Nusaybin Belediyesinde de arama yapıldı.

HDP’li Yıldız Çetin gözaltına alındı

Van'ın HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında bulunan 4 şüpheliye yönelik olarak sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. 15 Ekim günü Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin 4 şüpheliye yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda, Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Başkan Vekili Bayram Çiçek, HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl ve Başkan Yardımcısı Hücret Kandemir yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 09:41
  1. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Mehmet Emin Alkan
  3. Ferhat Kut
  4. HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz
  5. Nusaybin Belediyesi
  6. Mardin
  7. HDP
  8. HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin
  9. Van'ın HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin

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