0553 313 94 23

Nusaybin Belediye Başkanı gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

15 Ekim 2019 Salı 09:41
Nusaybin Belediye Başkanı gözaltına alındı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan polis ekiplerince Nusaybin Belediyesinde de arama yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 09:41
  1. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Mehmet Emin Alkan
  3. Ferhat Kut
  4. HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz
  5. Nusaybin Belediyesi
  6. Mardin
  7. HDP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acılı annelere Boşnak desteği
    1. Acılı annelere Boşnak desteği
    2. Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı..
    3. FETÖ'den el konulan şirketler hakkında..
    4. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    5. Maskeli ve siyasi teröristlere peş..
    6. Şer cephesinden yine Esed taktiği
    7. Küresel piyasalar yön arayışında
    8. Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
    9. Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 6..
    10. Ağar 'çok yazık' diyerek duyurdu!..
    11. Erciş'te HDP'li belediye ve ilçe..
    12. YPG/PKK Cerablus'taki çocukları vurdu:..
    13. Cihan Karaman kimdir? Hakkari Belediye..
    14. Herkes bu anı konuştu! Gecenin hareketi
    15. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
    16. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35..
    17. Endonezya'da 5,9 şiddetinde deprem
    18. Bağkur ihya canlandırma nasıl yapılır
    19. Şenol Güneş'ten Fransız muhabire ayar..
    20. Rus basınından dikkat çeken harekat..
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!