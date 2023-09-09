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Avrupa Maskeli hırsızlar yakayı ele verdi
Avrupa

Maskeli hırsızlar yakayı ele verdi

Yeniakit Publisher
2023-09-09 11:03:00 -
Maskeli hırsızlar yakayı ele verdi

Almanya’da son dönemlerde boy gösteren halkı tedirgin eden maskeli hırsızlar sonunda yakayı ele verdi.

Almanya'nın Hannover kentinde 11 Temmuz günü Altıntaş adlı Türk kuyumcusunu soyan iki hırsızdan biri yakalandı, diğerinin kimliği belirlendi. Polis, kentte beş noktaya operasyon yaptıktan sonra elde ettiği deliller üzerinden hırsıza ulaştı. Operasyonda kaçmayı başaran hırsızın soygun sırasında kuyumcudaki 39 yaşındaki çalışanı vurarak ağır yaraladığı ve bir böbreğinin alınmasına neden olduğu kaydedildi.

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