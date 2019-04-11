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Maskeli hırsızlar akaryakıt istasyonunu böyle soydular

Başkent’te önceki gün gece geç saatlerde yüzlerinde maskeler ile bir akaryakıt istasyonunu soyan 4 kişi yakalandı.

11 Nisan 2019 Perşembe 01:31
Maskeli hırsızlar akaryakıt istasyonunu böyle soydular

Başkent’te önceki gün gece geç saatlerde yüzlerinde maskeler ile bir akaryakıt istasyonunu soyan 4 kişi yakalandı. Şahısların soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, 9 Mart 2019 saat 04.00 sularında Ankara’nın Kızılcahamam İlçesi Ankara- Bolu karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonuna plakasız beyaz renkli bir otomobil ile gelen silahlı, maskeli ve tek tip kıyafetli 4 erkek şahıs, market içerisine girerek ellerindeki pompalı tüfeklerle market çalışanını etkisiz hale getirdi.Şahıslardan biri kasaya yönelerek kasada bulunan 90 TL parayı aldı. Market çalışanının soygunculara karşı çıkması üzerine silahlı soyguncular market içerisinde havaya 1 el ateş ederek kaçtı. Akaryakıt istasyonu çalışanının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre, silahlı soyguncuların, kaçarken çaldıkları paranın 60 tl sini olay yerinde düşürdükleri tespit edildi.


Soyguncuların hepsi yakalandı


Daha sonra konu ile ilgili olarak olay yeri ve çevresinde Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı çalışmalarda, soygunu yapan şahısların kullandığı kiralık araç tespit edildi. Yapılan inceleme sonucu dün şüpheli şahıslardan Yunus E.N. Nurettin T. ve Oğuzhan D. bu gün ise Çelebi Y. yakalandı.


Polis ekiplerinin soyguncuların yakalandığı yerde yaptıkları aramalarda, olayda kullanmış oldukları silahlar, maskeler ve olay esnasında üzerlerinde bulunan kıyafetler ele geçirildi. Polis merkezine sevk edilen şahıslar ifadelerinde, maddi sıkıntılar ve borçları nedeniyle böyle bir olayı gerçekleştirdiklerini, olaydaki maske ve kıyafetleri kısa zaman önce bir mağazadan aldıklarını söyledi. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 01:31
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