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Maskeli gaspçılar kaçamadı

Isparta’da maskeli şekilde girdikleri markette işyeri sahibini bıçakla yaralayarak, 2 adet cep telefonu ve 8 bin lira gasp ettikleri tespit edilen şahıslar yakalandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:39
Maskeli gaspçılar kaçamadı

Isparta’da maskeli şekilde girdikleri markette işyeri sahibini bıçakla yaralayarak, 2 adet cep telefonu ve 8 bin lira gasp ettikleri tespit edilen şahıslar yakalandı. Şahısların kentte farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 farklı bıçaklı yağma olayının da faili çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Isparta’da 17 Şubat günü Pirimehmet Mahallesi’nde maskeli şekilde bir markete gelen şahısların, 2 cep telefonu çaldığı, market sahibinin kesici aletle yaralayarak üzerinden ve çekmeceden toplam 8 bin lira tutarında nakit para yağmalandığı bilgisi üzeri emniyet güçleri harekete geçti. İhbar üzerine, olay yerine gelerek marketteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, tespit ettiği 4 Afganistan uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan Samir Rustemi (31), Mohamadsadeg Tanha (21), Farid Eistaalingzey (22) ve Muhammad Zakriya (21) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.



Market yağmasından aranan şüpheliler 3 olayın daha faili çıktı


Yapılan soruşturmada, yakalanan 4 Afgan uyruklu şüphelinin 14 Şubat’ta 2 ve 16 Şubat’ta 1 olmak üzere, 3 kişiden toplam 720 lira daha gasp ettikleri tespit edildi. Şahıslar yakalandığında üzerlerinde gasp olayında elde ettikleri 2 adet cep telefonu ile olayda kullanılan komando bıçağı ele geçirildi.



4 olayı da itiraf ettiler


Emniyette yapılan sorgulamada, şüphelilerin gerçekleştirdikleri toplam 4 gasp olayını da itiraf ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar bugün sabah saatlerinde ‘kasten yaralama’ ve ‘yağma’ suçlarıyla ilgili adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:39
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