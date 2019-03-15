0553 313 94 23

Kendilerine 'Maskeli Beşler' diyen hırsızlar enselendi

İstanbul ve Tekirdağ'da, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, kendilerine ''Maskeli Beşler'' adı veren 5 zanlı yakalandı.

15 Mart 2019 Cuma 15:39
Kendilerine 'Maskeli Beşler' diyen hırsızlar enselendi

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Şubat'ta İzmit ve Gebze ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Olayların, kendilerine "Maskeli Beşler" ismi veren ve İstanbul ile Tekirdağ'da da benzer olaylara karışan hırsızlık çetesi tarafından işlendiğini belirleyen ekipler, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, olayda kullanılan çalıntı otomobilin plakasından yola çıkarak, zanlıların kimliğini tespit etti.

İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda çete lideri M.C. (22) ile E.Y. (21), B.K. (22), E.Ü. (22) gözaltına alınırken, H.C. (22) ise Tekirdağ'da yakalandı. 

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin 9 Mart günü İstanbul Maltepe’de girdikleri bir evden tablet ve dizüstü bilgisayar, 3 bin 600 lira nakit para ve 3 adet altın yüzük çaldığı, Tekirdağ Kapaklı ilçesinde girdikleri 5 ayrı evden 20 bin lira değerinde eşya çaldığı tespit edildi.

Şüphelilerin 10 Şubat günü İzmit’te girdikleri evden piyasa değeri 5 bin lira değerinde olan 2 cep telefonu, Gebze Arapçeşme Mahallesi'nde girdikleri evden ise 120 lira para ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL değerinde olan otomobilin anahtarını ve otomobili çaldıkları belirlendi.

Yakalanmamak için sürekli cep telefonu değiştirdikleri ortaya çıktı

Ayrıca şüphelilerin İstanbul Arnavutköy’de yakalandıkları gün ise yine bir eve girerek 4 adet cep telefonu, saat ve gümüş yüzükler çaldıkları anlaşıldı.

Şüphelilerden çete lideri M.C’nin 75 suç kaydının bulunduğu, 9 ayrı suçtan aranması olduğu ve işlediği çeşitli suçlardan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüpheli B.K.’nin ise 22 farklı suçtan kaydının olduğu 5 ayrı suçtan arandığı ve 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, E.Y'nin 41 farklı suç kaydının olduğu, 4 ayrı suçtan arandığı ve 3 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, E.Ü'nün 29 farklı suç kaydının olduğu, 1 suçtan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, H.C'nin ise 5 farklı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli sim kart ve cep telefonu değiştirdikleri belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Kocaeli Adliyesine getirildi.

Diğer şüpheli H.C'nin ise Tekirdağ Adliyesine sevk edildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:28
  1. İstanbul
  2. maskeli beşler
  3. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
  4. hırsızlık çetesi operasyonu
  5. Tekirdağ Adliyesi
  6. Kocaeli Adliyesi
  7. MOBESE

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Aydın’dan Besni ilçesine müjde
    1. Ahmet Aydın’dan Besni ilçesine müjde
    2. "Hiç bir hemşehrimiz bizden ’Bu konu..
    3. "Türkiye'nin her tarafında 24 saat..
    4. Yeni Zelanda’daki şehitler için gıyabi..
    5. Konyaspor ve Rizespor'dan milli takım..
    6. Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı..
    7. Bakan Akar Yeni Zelanda’daki saldırıyı..
    8. Tekirdağ’da öğrenci servisi devrildi:..
    9. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    10. Bingöl’de Yeni Zelanda’daki saldırı..
    11. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    12. Türkiye'de flaş Yeni Zelanda hamlesi!
    13. Bakan Soylu’dan Yeni Zelanda’daki..
    14. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    15. Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
    16. Edirne'de 257 düzensiz göçmen yakalandı
    17. Bakan Selçuk "Nar Projesi"nin..
    18. Kirli ittifakta yeni perde: Biz..
    19. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi oldu
    20. Nijerya'da çöken okulda ölenlerin..
    21. Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama..
    22. Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    23. Ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı
    24. Kapalıçarşı'da altın
    25. Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi..
    26. Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi..
    27. Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi..
    28. Dünya Pİ Günü kutlandı
    29. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    30. Kutsal emanetler Ankara’ya doğru yola..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı