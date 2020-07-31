Maskelerin koronavirüse karşı etkili koruma sağladığı kanıtlandı

Yapılan pek çok araştırma, koronavirüs pandemisine karşı maskelerin önemini ortaya koymuştu. İsviçre'de yapılan yeni bir araştırma sonucu bilim insanları, maskelerin kapalı mekanlar başta olmak üzere hemen hemen her yerde koronavirüse karşı büyük oranda koruma sağladığını ve koronavirüsün yayılmasını engellemede oldukça etkili olduğunu kanıtladı.

Ayrıca araştırmacılar, maske takmanın yanı sıra özellikle hastalık taşıyan birilerinin olma ihtimali yüksek olan ortamlarda sosyal mesafeyi mümkün olduğunca korumanın da önemli olduğunu kaydetti.