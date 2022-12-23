Maskeler düşüyor! HDP'li Garo'nun ‘ortak aday çıkaralım’ teklifine İYİ Parti’den yeşil ışık

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bir polis memurunu tehdit ederken görüntülenen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HDP’siz seçim kazanılamayacağını söyleyen Garo Paylan, altılı masayla ortak değerleri savunduklarını belirtti.

“İYİ PARTİ VE CHP’LİLER ‘BİR ARAYA GELİN’ DİYORLAR”

HDP’li Paylan, “Altılı masanın hitap ettiği yüzde 40 civarındaki oya HDP’nin yüzde 15’lik oyunu eklersek yüzde 55’e ulaşıyoruz. Ama bundan daha fazlasına ulaşabileceğimize inanıyorum. Çünkü devranın döneceği hissine kapılacağız, rüzgarı arkamıza alacağız ve yüzde 60-65 oyla tek adam rejimine son vereceğiz. Sokakta İYİ Partililer ve CHP’liler bizlerin yolunu çevirip ‘lütfen bir araya gelin’ diyorlar. Siyaset cesaret meselesidir. Tayyip Erdoğan’ın muhalefette olduğunu düşünün, emin olun HDP’nin kapısından ayrılmazdı. HDP’ye yapılan zulmü lanetlerdi. Ama şu anda Erdoğan iktidarda bunları yaparken muhalefetin yapması gereken demokratik siyaseti savunmaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

‘SADECE İYİ PARTİ’Yİ İLGİLENDİREN BİR KONU DEĞİL’

HDP’li Garo Paylan’ın çağrısına cevap veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu “İYİ Parti olarak baştan bu yana bu konudaki siyasi tavrımız, yaklaşımımız ortadadır. Elbette demokrasiyi, işbirliğini, TBMM zemininde milletimiz için ortaklaşma hedefini önemsiyoruz ama İYİ Parti olarak HDP konusunda PKK ile olan ilişkisi bağlamındaki tavrımız, değerlendirmemiz, bu konudaki eleştirimiz nettir. Adaylık konusu da sadece İYİ Parti’yi ilgilendiren bir konu değildir. Altılı masadan bahsedilmiş, bu altılı masanın diğer ortaklarına, genel başkanlarına, görüşlerine belki sunulabilecek bir konudur. Önümüzdeki günlerde hep birlikte irdelemeye devam ederiz.” dedi.