Koronavirüs salgınıyla birlikte zorunlu hale gelen maskeyle ilgili yeni bir kararın çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Peki, maske yasağı ne zaman kaldırılacak?

Maske zorunluluğu kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mart’ta yaptığı paylaşımda “Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere” bulundu.

Bakan Koca bugün saat 18.00’de bir açıklama yapacak. Bakan Koca’nın kısıtlamalar ve maske zorunluluğuna ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.