Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte maskeler hayatlarımızın merkezine yerleşti. Pek çok kişi maske yasağının ne zaman kalkacağını araştırmaya başladı.

Maske yasağı ne zaman kalkacak? Yazım maske yasağı kalkar mı?

Sabah'ta yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı yetkilileri maske yasağına ilişkin tarih verdi. Yeni dalganın birkaç hafta plato çizip hızla inişe geçmesi, önümüzdeki ayın ortasından itibaren bu düşüşün çok hızlanması bekleniyor. Salgının gidişi iyimser senaryoları daha da destekliyor. Yeni bir varyant çıkmaması, havaların da ısınması ile açık mekanların kullanılmasıyla rakamların iyice düşmesi ve buna bağlı olarak kontrollerin azalması bekleniyor. Yaz aylarında ise maskeye bile veda edilebileceği ifade ediliyor. Aynı zamanda günlük vaka tablolarının da yayınlanmasına gerek kalmayacağı belirtiliyor.