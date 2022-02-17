Ülkemizde ilk korona vakası Mart 2020’de tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından kısıtlamalar ve maske yasağı hayata geçirildi. Salgında omicron varyantı sebebiyle vaka sayıları 90 binin üzerine kadar çıktı. Son günlerde ise vaka sayınını düştüğü gözleniyor. Vatandaşlar ise maske yasağının ne zaman rafa kaldırılacağını merak ediyor.

Maske yasağı ne zaman kalkacak?

16 Şubat’ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Vaka sayısı aşağı doğru inmeye başladı. Geçen hafta sonu itibariyle pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha da aşağı doğru ineceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Maske konusunda ise Bakan Koca, “Gelecek hafta çarşamba günü mücadeleyi ve geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız. Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak. Maske ve benzeri tedbirler ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım” diye konuştu.