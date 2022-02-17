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Korona Virüs Maske yasağı ne zaman kalkacak?
Korona Virüs

Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Maske yasağı baharda bitecek mı? Koronavirüs salgınıyla birlikte maske yasağı yaşamlarımızda yer almaya başladı. Vatandaşlar ise salgının ne zaman biteceğini, maske yasağının ne zaman kalkacağını araştırıyor. Peki, maske yasağı kaldırılacak mı? Korona yasakları bitecek mi?

Yeniakit Publisher
2022-02-17 11:30:00 -
Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Ülkemizde ilk korona vakası Mart 2020’de tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından kısıtlamalar ve maske yasağı hayata geçirildi. Salgında omicron varyantı sebebiyle vaka sayıları 90 binin üzerine kadar çıktı. Son günlerde ise vaka sayınını düştüğü gözleniyor. Vatandaşlar ise maske yasağının ne zaman rafa kaldırılacağını merak ediyor.

Maske yasağı ne zaman kalkacak?

16 Şubat’ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Vaka sayısı aşağı doğru inmeye başladı. Geçen hafta sonu itibariyle pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha da aşağı doğru ineceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Maske konusunda ise Bakan Koca, “Gelecek hafta çarşamba günü mücadeleyi ve geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız. Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak. Maske ve benzeri tedbirler ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım” diye konuştu.

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