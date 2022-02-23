Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Omicron varyantı sebebiyle vaka sayıları bir hayli yükselmiş hatta şubat ayında salgının başından bu yana ilk kez bir günde 111 bini aşkın vaka kaydedildi. Pik noktasının ardından vakalarda düşüşe geçildi. Vatandaşlar ise maske yasağının ne zaman kaldırılacağını merak ediyor.

Maske yasağı ne zaman hangi gün kalkacak? Bilim Kurulu maske kararı

Pek çok ülke maske yasaklarını kaldırmaya başladı. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada 23 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısında maske konusunun gündeme geleceğini belirtti. Bilim Kurulu toplantısının öğleden sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantının ardından alınan kararlara ise haberlerimizde yer vereceğiz.

Öte yandan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın, maske yasağına ilişkin konuştu. Akın, “Maske hastalığın bulaşmasını engelliyor. 70 bin vakanın olduğu bir dönemde maskeyi kullanmamak kendimizi riske atmak demektir. Biz enfekte olursak aynı evde yaşadığımız insanları da riske atıyoruz. İş yerimizden, sokaktan, okuldan enfeksiyonu eve getirmemenin tek yolu maskedir. Eğer vaka sayıları ciddi bir düşüş gösterirse ki düşüş bekleniyor, o zaman belki maskelerin çıkarılması ile ilgili değerlendirme olur. Batılı ülkelerde maske konusunda rahatlık sağlanan ülkelere bakarsak hatırlatma dozu da dahil olmak üzere aşılama oranları yüzde 80-90 civarında. Türkiye’de ise 2’nci doz aşı olanlar yüzde 60-70 civarında. Türkiye toplumsal bağışıklık açısından geride kalmış durumda. Onun için bizim biraz daha maske takma konusunda duyarlı olmamız lazım” diye konuştu.