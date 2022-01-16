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Korona Virüs Maske yasağı kalkacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkar?
Korona Virüs

Maske yasağı kalkacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkar?

Korona yasakları tamamen kalktı mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Ülkemizde son olarak karantina süreleri düşürüldü ve bazı alanlara girişlerde uygulanan PCR zorunluluğu kaldırıldı. Peki, maske yasağı bitecek mı? Maske yasağı ne zaman yazın kalkar mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-16 21:13:00 -
Maske yasağı kalkacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkar?

Koronavirüs salgınıyla yaşamlarımıza maske yasağı uygulaması yerleşti. Karantina süresiyle ilgili yeni kararların alınması ve PCR zorunluluğuna ilişkin yeni düzenlemenin ardından ‘Maske yasağı ne zaman bitecek?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Maske yasağı kalkacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rehavete kapılmadan salgınla mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirtti. Bakan Koca, paylaşımında “Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir 'salgın' olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız” ifadelerini kullandı.

Maske yasağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak vakalar yüksek seyrederken böyle bir kararın alınması beklenmiyor. 

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