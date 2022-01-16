Koronavirüs salgınıyla yaşamlarımıza maske yasağı uygulaması yerleşti. Karantina süresiyle ilgili yeni kararların alınması ve PCR zorunluluğuna ilişkin yeni düzenlemenin ardından ‘Maske yasağı ne zaman bitecek?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Maske yasağı kalkacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rehavete kapılmadan salgınla mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirtti. Bakan Koca, paylaşımında “Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir 'salgın' olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız” ifadelerini kullandı.

Maske yasağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak vakalar yüksek seyrederken böyle bir kararın alınması beklenmiyor.