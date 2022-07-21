Koronavirüs salgınında omicron varyantı ile kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak son zamanlarda maske kısıtlamasının dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

Maske yasağı gelecek mi? Metro metrobüs otobüs maske takmak zorunlu mu?

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Öğretim Görevlisi ve Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz salgınla ilgili açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz, “Kapalı ve kalabalık bir ortama giriyorsanız mutlaka maske takılması tavsiye ediliyor. Çünkü hiçbir varyant maskeden kaçamıyor. Artık bir kısıtlama, kapatmadan öte şöyle bir durumda zaten maskelerimizi yanımızdan ayırmamız gerekiyor'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam” ifadelerini kullandı.

Uzmanların bir kısmı maske kısıtlamasının gelmesi gerektiğini belirtirken bir kısmı bireysel tedbirlerin yeterli olabileceğini ifade ediyor.