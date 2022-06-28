Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından önemli kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Omicron varyantıyla birlikte kısıtlamalar gevşetildi. Vatandaşlar ise özellikle son günlerde artan vakalar sebebiyle kısıtlamaların dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı.

Maske yasağı eylülde yine başlayacak mı?

13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 653 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını cevapladı. Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle önümüzdeki aylarda maske kullanımının geri döneceği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Koca, Kovid-19'un artık grip gibi seyrettiğini fakat ileri yaştakilerde ve kronik rahatsızlığı olanlarda risk oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Risk grubundakilerin kişisel tedbirlere dikkat etmelerinin önem taşıdığını belirten Koca, "grip kadar önemli" olan hastalığın toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktığını vurguladı.

Koca, "Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun" diye konuştu.