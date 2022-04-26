Maske yasağı bitti mi? Okullarda kapalı alanlarda maske takmak zorunlu değil mi?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Bilim Kurulu toplantısına dikkat çekmiş ve önemli kararların çıkacağını ifade etmişti. Ancak söz konusu toplantı geçtiğimiz hafta yapılmadı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Maske zorunluluğu bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı kararları 26 Nisan:
Koronavirüs salgınının Çin’de ortaya çıkmasıyla Ocak 2022’de ülkemizde Bilim Kurulu oluşturuldu. Koronavirüs Bilim Kurulu, süreç boyunca önemli kararlar alınması yönünde görüşler bildirdi. Geçtiğimiz ay yapılan toplantıda açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı ve HES kodu uygulaması sonlandırıldı. Vatandaşlar ise başta okullar olmak üzere kapalı mekanlarda da maske yasağının kalkıp kalkmayacağını araştırıyor?
Maske yasağı bitti mi? Okullarda kapalı alanlarda maske takmak zorunlu değil mi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba günü yapılacağını belirtmişti. Ancak alınan kararla toplantı bugün yani 26 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek. Bakan Koca, sosyal medya hesabından “Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu, beklenen toplantısını yarın(bugün) yapıyor” ifadelerini kullandı.
Toplantıda özellikle maske yasağı konusunun masaya yatırılması bekleniyor. Bakan Koca’nın toplantının ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.