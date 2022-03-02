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Korona Virüs Maske tamamen kalktı mı?
Korona Virüs

Maske tamamen kalktı mı?

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Koronavirüs salgınında gelinen noktayla birlikte yeni kararlar alındı. Milyonlar ise maske takma zorunluluğunun kalkıp kalkmadığını araştırmaya başladı. Peki, kapalı alanlarda maske takılacak mı? Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Yeniakit Publisher
2022-03-02 20:54:00 -
Maske tamamen kalktı mı?

Omicron varyantıyla birlikte vaka sayıları pik yapsa da hastalığın şiddetli geçme oranı azaldı. Gelinen noktada ise kısıtlamalara ilişkin yeni kararlar alındı. Peki, artık maske takılmayacak mı?

Maske tamamen kalktı mı?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının seyriyle ilgili alınan kararları açıkladı. Bakan Koca, “Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda, iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecektir” dedi.

Salgının düşüşe geçmesinden dolayı alınan kararlar ile ihtiyaç duyulan psikolojik rehabilitasyonun sağlanmasının da amaçlandığını belirten Koca, "Bu kararlar konusunda farklı değerlendirmeler yapılması mümkündür. Bizimse Bakanlık olarak hepimiz adına en iyisini yapmayı, en doğru kararı vermeyi amaçladığımızdan kimsenin kuşkusu olmayacaktır” diye konuştu.

 

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