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Yerel

"Maske takmayana ceza verilsin" diyen Mehmet Ceyhan'ın fotoğrafı gündem oldu

Daha önce kafe-restoranlardaki bardaklardan koronavirüs bulaşabileceğini söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan'ın, bir mekanda çay içerken çekilen görüntüsü gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 09:54:00 - 2020-08-18 11:14:08
"Maske takmayana ceza verilsin" diyen Mehmet Ceyhan'ın fotoğrafı gündem oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde yayılmasıyla birlikte TV kanalları doktorlarla dolup taştı. Neredeyse her akşam bir televizyon kanalında farklı bir profesör, koronavirüs salgınına dair değerlendirmelerde bulundu.

Ekranlardaki tartışmaların sabit isimlerinden biri ise Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan oldu.

Prof. Mehmet Ceyhan, kafelerde bardaklardan koronavirüs bulaşma riskinin olduğunu söylüyordu. Aynı zamanda Ceyhan, maske takmayana ceza verilmesini istiyordu.

Maskesiz fotoğrafını yayınladı

Bu uyarılara rağmen Mehmet Ceyhan, iki profesör arkadaşıyla birlikte çorbacıya gitti. Daha önce çay bardaklarından koronavirüs bulaşabileceğini söyleyen Mehmet Ceyhan, görüntüyü Instagram hesabından paylaştı.

Ceyhan’ın paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

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Yorumlar

mlym

adam çay içerken maske mi taksın! kim maskeyle çay sigara içiyor. laf ola beri gele
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Hakkı

Türkiye'de para karşılığı siyonizmin algı operasyonlarını yayan ve insanlara korku ve endişe veren sayısının çokluğunu tahmin edemeyeceğiniz doktor mevcut..Lütfen uyanık olalım..Deccalin bu fitnesini tanıyalım..Kullandığı adamları da öğrenelim..
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