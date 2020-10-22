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Korona Virüs Maske takmayan polislere ceza kesildi
Korona Virüs

Maske takmayan polislere ceza kesildi

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ziyareti sırasında maske takmayan 2 polise ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:53:00 -
Maske takmayan polislere ceza kesildi

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, turizm bölgelerini incelemek için kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un programı nedeniyle görevli 2 trafik polisinin, maske takmadığını fark etti. Emniyet Müdürü Erdoğan, telsizden anons yaparak, maske takmayan 2 trafik polisi hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istedi. Emniyet müdürünün talimatı üzerine 2 trafik polisine, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle idari ceza uygulandı.

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