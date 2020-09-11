Maske takmanın koronavirüsü daha hafif atlatmayı sağladığı ortaya çıktı

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında maske takmanın önemine ilişkin Kaliforniya Üniversitesi tarafından yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Bilim insanları, yapılan araştırma sonucu virüsten korunmak için maske takan kişilerin koronavirüse enfekte olmaları halinde hastalığı maske takmayanlara kıyasla daha hafif atlattığını açıkladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Dr. Monica Gandhi, koronavirüsten korunmanın en etkili yolunun maske takmak olduğunu birkez daha hatırlattı. Gandhi, "Tartışmaya ve ortaya koymaya çalıştığımız şey, COVID-19'a karşı bağışıklığı güvenli bir şekilde artırma olasılığımızdır. Bazı vakalar tamamen asemptomatikler. Bu güruh rahatsız edici olabilir çünkü virüsü yayabilirler, bu yüzden maske takmayı öneriyoruz. Daha az hastalanan insanların oranını artırmakla ilgileniyoruz. Neden insanlar hastalığı daha hafif geçirmesinler?" şeklinde konuştu.

Maske takmanın kişilerin hastalığı asemptomatik olarak atlatmalarını sağladığına ve vakaların asemptomatik hale geldikçe virüsün yayılma hızının azalacağına dikkat çeken Gandhi, "Grubumuzun önceki çalışması, asemptomatik olan insanların oranını global çapta maskeleme ile artırabileceğinizi gösteriyor" dedi.