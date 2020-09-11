  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Maske takmanın koronavirüsü daha hafif atlatmayı sağladığı ortaya çıktı
Korona Virüs

Maske takmanın koronavirüsü daha hafif atlatmayı sağladığı ortaya çıktı

Yapılan bir araştırmaya göre, maske takan kişilerin koronavirüse yakalanmaları halinde hastalığı hafif ve asemptomatik olarak atlattığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 05:07:00 -
Maske takmanın koronavirüsü daha hafif atlatmayı sağladığı ortaya çıktı

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında maske takmanın önemine ilişkin Kaliforniya Üniversitesi tarafından yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Bilim insanları, yapılan araştırma sonucu virüsten korunmak için maske takan kişilerin koronavirüse enfekte olmaları halinde hastalığı maske takmayanlara kıyasla daha hafif atlattığını açıkladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Dr. Monica Gandhi, koronavirüsten korunmanın en etkili yolunun maske takmak olduğunu birkez daha hatırlattı. Gandhi, "Tartışmaya ve ortaya koymaya çalıştığımız şey, COVID-19'a karşı bağışıklığı güvenli bir şekilde artırma olasılığımızdır. Bazı vakalar tamamen asemptomatikler. Bu güruh rahatsız edici olabilir çünkü virüsü yayabilirler, bu yüzden maske takmayı öneriyoruz. Daha az hastalanan insanların oranını artırmakla ilgileniyoruz. Neden insanlar hastalığı daha hafif geçirmesinler?" şeklinde konuştu.

Maske takmanın kişilerin hastalığı asemptomatik olarak atlatmalarını sağladığına ve vakaların asemptomatik hale geldikçe virüsün yayılma hızının azalacağına dikkat çeken Gandhi, "Grubumuzun önceki çalışması, asemptomatik olan insanların oranını global çapta maskeleme ile artırabileceğinizi gösteriyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?
Medya

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?

Masumlar Apartmanı oyuncuları, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu, Masumlar Apartmanı ilk bölüm fragmanı ve dizi hakkında ayrıntılar hab..
Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı
Gündem

Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı

"Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyerek Gezi kalkışmasında vandalları sokağa davet eden daha sonrada yurtdışına kaçan Memet Ali A..
FETÖ’cü köpekten beddua! Bülent Arınç üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
Gündem

FETÖ’cü köpekten beddua! Bülent Arınç üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

FETÖ’cü köpek Emre Uslu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı...
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı