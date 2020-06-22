Maske takmamamın cezası nedir?
Maskesiz sokağa çıkma cezası nedir? 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecine girilmişti. Son haftalarda Türkiye’nin günlük koronavirüs vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle bazı illerde maske takmak zorunlu olmuştu. Ancak daha sonra alınan karara göre 22 Haziran’dan itibaren tüm Türkiye’de maske takmak zorunlu oldu. Peki maske takmamamın cezası nedir?
Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti. Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.
Maske takmamamın cezası nedir?
22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.