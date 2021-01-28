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Korona Virüs Maske takmak zararlı mı? Maske takmak karbondioksit birikmesine neden olur mu?
Korona Virüs

Maske takmak zararlı mı? Maske takmak karbondioksit birikmesine neden olur mu?

Sosyal medya üzerinden maske takmanın zararlı olduğuna dair pek çok yazı ve makaleler yayınlanıyor. Vatandaşlar ise maske takmanın gerçekten zararlı olup, olmadığını merak ediyor. Peki maske takmak zararlı mı? Maske takmak karbondioksit birikmesine neden olur mu? İşte Bilim Kurulu üyesinin maske takmak ile ilgili dikkat çeken açıklaması…

Yeniakit Publisher
2021-01-28 10:42:00 -
Maske takmak zararlı mı? Maske takmak karbondioksit birikmesine neden olur mu?

Maske takmanın karbondioksit biriktirdiği ve kandaki oksijen oranının düşürdüğü yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu sözlerde bulundu:

“Maske ile ilgili bu söylentiler gerçekliğe dayanmıyor. Evet, maske insanlarda bir miktar soluk almakta zorluklara neden olabiliyor. Ama bu hiçbir zaman karbondioksit birikmesine ve oksijenin ciddi şekilde düşmesine neden olacak bir etki yaratmıyor. Onun için çok ağır kalp yetmezliği ve akciğer hastalığı olanlar hariç olmak üzere herkes maske kullanabilir. Maske takarken bir sıkıntı hissediyor olmanız, sizin kanınızda oksijenin düştüğü anlamına gelmiyor. Ya da karbondioksitin yükseldiği anlamına gelmiyor.”

Bu konuda testler yapıldı

Özlü, maske takmanın hiçbir zararlı etkisi olmadığını, şimdiye kadar da zararı görülmediğini belirterek,

“Zaten dünyada şu anda milyarlarca insan maske kullanıyor. Öyle bir zararlı etkisi yok. Bu konuda yapılan testler var. Oksijen ölçümleri ve karbondioksit ölçümleri yapılmış maske kullananlar üzerinde. Maske kullanımına özen gösterilmeli.” dedi.

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