Maske takmak faydalı mı? 2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs seyahatler aracılığıyla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta görüldü. Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü pandemi olarak ilan etti. Bilim insanları dünyanın dört bir yanında bu hastalığa karşı aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısa bir süre önce müjdeyi verdi. Ülkemizdeki aşı çalışmasının başarılı gittiğini duyurdu. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm uzmanlar vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda tavsiyede bulunuyor. Peki, maske takmak koronavirüsten korur mu?

Maske takmak koronavirüsten korur mu?

Uzmanlar doğru maske kullanımının aşı kadar etkili olduğunu belirtiyor. Maske ve virüs hakkında bilim insanları birçok çalışma yürütüyor. Şimdiye kadar pek çok çalışma maskenin yüzde 80’den fazla koruyuculuk sağladığını ortaya koydu. Elbette bu sonuç maskenin doğru kullanılmasıyla elde edilebiliyor.

Maske takarak koronavirüse karşı bağışıklık kazanılır mı?

Birçok uzman kapalı alanlarda, toplu taşımada maskenin mutlaka takılması gerektiğini maske sayesinde maruz kalınan virüs yükünün az olacağını belirtiyor. Virüs yüküne az maruz kalmak ise hastalığı asemptomatik geçirmeye ya da hafif atlatmaya yol açıyor.

Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Akdağ verdiği bir röportajında “Gerçekten de maske takmak; pasif bir bağışıklık yapıp sanki aşılama yapılmış gibi vücuda küçük küçük dozlarda defalarca virüs girişi olduğu için antikor geliştirilmesini sağlayabiliyor. Son yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sebeple ev dışında mutlaka maske takılmalı, el hijyenine özen gösterilmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da belirttiği gibi tarihte bitmeyen hiçbir salgın yok. Bilim insanlarının söylediklerini harfiyen uygulayıp bu sıkıntılı günlerin üstesinden gelebiliriz.