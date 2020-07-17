Maske takmadı, bir gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Aydın'da yaşayan genç, maske takmadığı için ceza yedi. Para cezası kesildikten 1 gün sonra genç, koronavirüse yakalandığını öğrendi.
Aydın'da, Atatürk Kent Meydanı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, arkadaşıyla birlikte yürüyen O.A'yı maske takması konusunda uyardı.
Uyarı sonrası kısa süreli tartışma yaşanmasının ardından polis, O.A'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası uyguladı. O.A. ise kendisine kaba davrandığını ve cezanın usule uygun olmadığını ileri sürdüğü polisten şikayetçi oldu.
Ateşi yükseldi, koronavirüs olduğu tespit edildi
Bir gün sonra evde ateşlenen O.A, AydınDevlet Hastanesine başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkan O.A, hastanede tedavi altına alındı.
Bu arada O.A. ile temasta bulunan polislerin Kovid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.