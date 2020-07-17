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Korona Virüs

Maske takmadı, bir gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Aydın'da yaşayan genç, maske takmadığı için ceza yedi. Para cezası kesildikten 1 gün sonra genç, koronavirüse yakalandığını öğrendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 17:01:00 -
Maske takmadı, bir gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Aydın'da, Atatürk Kent Meydanı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, arkadaşıyla birlikte yürüyen O.A'yı maske takması konusunda uyardı.

Uyarı sonrası kısa süreli tartışma yaşanmasının ardından polis, O.A'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası uyguladı. O.A. ise kendisine kaba davrandığını ve cezanın usule uygun olmadığını ileri sürdüğü polisten şikayetçi oldu.

Ateşi yükseldi, koronavirüs olduğu tespit edildi

Bir gün sonra evde ateşlenen O.A, AydınDevlet Hastanesine başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkan O.A, hastanede tedavi altına alındı.

Bu arada O.A. ile temasta bulunan polislerin Kovid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

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