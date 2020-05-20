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Maske kullanımına dair çok önemli uyarı! "Mümkün değil..."

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, "Maskelerin yıkanıp tekrar tekrar kullanımı mümkün değil" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:52:00 -
Maske kullanımına dair çok önemli uyarı! "Mümkün değil..."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir çok ülke maske üretimine yetişemezken maskelerin yıkanıp tekrar kullanılması bile gündeme geldi. 

Cerrahi maskelerin tavan fiyat belirlenerek satışının serbest bırakılmasının ardından bazı vatandaşların 50’lik paketler halinde maske alamayınca, sahip oldukları maskeleri tekrar tekrar yıkayıp kullanma yoluna gittiği ortaya çıktı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, maske konusunda vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Vatandaşlarımızın 50’lik maske alamadıkları için maskelerini yıkayarak tekrar kullandıklarına şahit oluyoruz. Bu maskelerin yıkanıp tekrar tekrar kullanımı mümkün değil. Ayrıca kullanılan maskelerin tıbbi atık olduğu unutulmamalı ve bir poşete koyulup ağzı bağlandıktan sonra 72 saat bekleyip, evsel atık olunca çöp kutusuna atılmalı” dedi.

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