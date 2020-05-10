Maske ile neyi maskeliyorlar!

Covid 19 salgını öncesi yirmi kuruşa satılan maskeler, salgınla beraber birden fahiş fiyata satılmaya başladı. Peki neden böyle oldu? Materyalist kafa daha fazla kazanmak istediği için.

Ahilik geleneğinden uzaklaşan esnaf(hepsi dahil değil); odaların, baroların, derneklerin taassubu altına girince insanlıktan da çıkıyor maalesef. Her toplumsal vakıa bize sayısız örnekle gösterdi ki, din ile eğitilmeyen toplumlar her durum ve halde daha fazla kazanmanın -ister meşru olsun ister gayrimeşru fark etmez- peşine düşerler. Bilmezler ki Hz. Allah Mutaffifin Suresinde:

“Eksik ölçüp tartanların vay haline!” diye başlayan ayetlerle bizleri uyarmakta ve o büyük günden bahsetmektedir.

Anlamak istemeyen bir güruh var ki, bütün bu süreci sadece maske üzerinden maskelemek, varolan doğruları yoketmek gayreti ile salgınla birlikte ve salgından daha tehlikeli bir hal ile saldırmakta.

“Devlet maske veremedi”, “maske işini yüzüne gözüne bulaştırdı” türü nutuklarını artık dinlemekten, okumaktan, izlemekten sıkılır olduk. Artık yeter, bu gözlerinizin körlüğü, kulaklarınızın sağırlığı yeter! İnsanlıktan nasip alamamış bu ruh hali ile nereye, nasıl varmak istiyorsunuz? Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere çeşitli küresel boyuttaki araştırma kuruluşları ülke olarak yapılanları başarılı bulurken, bugün bir İtalya, İspanya, Amerika olmadığımız için yas tutanlar, bilsinler ki salgın sonrası fahiş fiyatlarla maske satanlarla aynı tiynettedirler. Ve bu tiynette oldukları için onlara değil, devlete laf ediyorlar. Gerçi bunlar devletin, rejimin, sistemin ne olduğunu bilecek kalibrede de değiller ya, neyse benimkisi sadece bir umut vesselam.