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Korona Virüs Maske Covid-19 riskini yüzde 45 azaltıyor
Korona Virüs

Maske Covid-19 riskini yüzde 45 azaltıyor

Alman bilim insanları, yaptıkları yeni bir araştırma sonucu maske takmanın enfeksiyon riskini yüzde 45 azalttığını tespit etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 20:16:00 -
Maske Covid-19 riskini yüzde 45 azaltıyor

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı hayati önem taşıyan maskelere ilişkin yeni bir araştırma gerçekleştiren Alman bilim insanları, maskelerin enfeksiyon riskini yüzde 45 oranında azalttığı sonucuna vardı.

Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden Klaus Waelde liderliğinde yürütülen çalışma kapsamında, Almanya'nın salgınla mücadelede maske uygulamasına ilk geçen kenti Jena'daki veriler incelenerek benzer kentlerin verileriyle karşılaştırıldı.

Jena ve aynı standartlara sahip diğer kentlerde, pandeminin maskeli ve maskesiz gelişme seyri dikkate alındı.

Araştırmayı etkileyecek diğer faktörlerin de dikkate alındığını belirten Klaus Waelde, Jena'da maske zorunluluğunun yürürlüğe girdiği 6 Nisan'dan 8-10 gün öncesi ve sonrasında pandemi yönetmeliklerinde değişiklik yapılmadığını söyledi.

Waelde, ayrıca insanların maske zorunluluğu gibi uygulamalara geçildiğinde genel olarak daha dikkatli davranmaya başladıklarını, bunun yol açmış olduğu olumlu etkinin de unutulmaması gerektiğini söyledi.

Araştırmacılar, maske takıldığında günde 20 bin olan vakanın maske takılmaz ise 38 bin olacağını kaydetti.

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