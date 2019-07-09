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Masis Aram Gözbek, Dünya Koro Şefliği Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek

Gözbek, 100'den fazla aday arasından 12 finalistten biri olmaya hak kazandı

09 Temmuz 2019 Salı 17:14
Masis Aram Gözbek, Dünya Koro Şefliği Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL (AA) - MAGMA ve Boğaziçi Caz Korosu ailesi korolarının genel sanat yönetmeni ve kurucu şefi Masis Aram Gözbek, Dünya Koro Şefliği Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.

11-15 Temmuz'da Hong Kong’da düzenlenecek Dünya Koro Şefliği Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanan Gözbek, yarışmada 30 ülkeden 100’den fazla aday arasından 12 finalistten biri olmaya hak kazandı.

Finalistler arasında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Hong Kong (Çin), Güney Kore, Litvanya, Avustralya ve Slovenya’dan koro şefleri bulunuyor.

Boğaziçi Caz Korosu'yla, iki Dünya Şampiyonluğu dahil uluslararası birçok ödül kazanmış, yurt içi ve yurt dışında performanslara imza atmış olan Masis Aram Gözbek, sayısız dünya şampiyonluğu sahibi Hollandalı dünyaca ünlü koro Dekoor Close Harmony ve İsviçre Gençlik Korosu’nun da bulunduğu birçok prestijli koroyla atölye çalışmaları ve performanslar gerçekleştirdi.

2013’te, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü ve 19. TOYP (Ten Outstanding Young Persons) Türkiye Finali, Kültürel Başarı kategorisinde Türkiye’nin En Başarılı Genci ödülünü aldı. 2014 yılında ise Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen '35th International May Choir Competition'da Genç Şef Özel Ödülü'ne ve ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu’nun düzenlediği 4. Kristal Ağaç Ödülleri’nde müzik alanında Yılın Girişimcisi ödülüne layık görüldü.

2018 yılında Belçika’da düzenlenen 64. Avrupa Genç Müzisyenler Festivali’ne Türkiye’den davet edilen ilk jüri üyesi olan Gözbek, aynı zamanda Haliç Üniversitesi Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:14
  1. Masis Aram Gözbek

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