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MASİDAP’tan MÜSİAD Başkanı Ürper’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyeleri, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongrede güven tazeleyen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper ve yönetimine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:47
MASİDAP’tan MÜSİAD Başkanı Ürper’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyeleri, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongrede güven tazeleyen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper ve yönetimine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.


MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper, MASİDAP Dönem Sözcüsü ve Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ve platform üyeleri; İnsani Yardım Vakfı (İHH) Manisa Şube Başkanı Mehmet Turhan, İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Manisa Şube Başkanı Osman Bozok, Dostlar Eğitim Derneği Temsilcisi Hayrettin Çoban, Eğitim Bir-Sen Şehzadeler İlçe Başkanı Mevlüt Baki Tunç ve Eğitim Bir-Sen Yunusemre İlçe Başkan Yardımcısı Zeynel Mutlu’yu ağırladı. Ocak ayı sonunda yapılan kongrede güven tazeleyen Başkan Ürper’i tebrik eden MASİDAP üyeleri, yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ürper ise “Değerli başkanlarımla şehrimiz için hep beraber güzel ve hayırlı projelere imza atmayı temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:47
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