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MASİAD Başkanı Güngör, Başkan Güder ile bir araya geldi

Malatya Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) Başkanı İbrahim Güngör ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:58
MASİAD Başkanı Güngör, Başkan Güder ile bir araya geldi

Malatya Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) Başkanı İbrahim Güngör ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi. Başkan Güder, ortak payda ‘Malatya ve Battalgazi’ vurgusu yaparak, “Belediyeler olarak, sivil toplum örgütlerimizin, toplumumuzun her daim yanındayız” dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya gelerek Malatya ile ilgili konularda istişarede bulunan Malatya Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) Başkanı İbrahim Güngör, Başkan Güder’in Malatya için bir değer olduğunu belirterek, “Sayın Belediye Başkanımız, yeni göreviniz hayırlı olsun. Malatya’mız için bir değersiniz. Bizler sivil toplum örgütü olarak, bizlere düşen bir durum olursa her an beraber çalışmaya, yardımcı olmaya hazırız” ifadelerine yer verdi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, “Sivil toplum kuruluşları toplumun yansıyan aynaları, dili, kulağı, gözü. Bu yönü ile sivil toplum kuruluşlarını çok önemsiyoruz. Özellikle böyle yatırım yapan sivil toplum kuruluşlarını daha da önemsiyoruz. Çünkü toplumda oluşan sosyal adaletsizliği ortadan kaldırıp, sosyal entegrasyonu sağlamaları hususunda çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Bu yönü ile sizlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


Battalgazi Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarının her daim yanında olduğunu ifade eden Güder, “Ortak paydamız Malatya, ortak paydamız Battalgazi. Burayı değiştirip, dönüştürme adına, halkın arzuladığı bir şekle getirme, bir konuma getirme adına biz çalışmalarımızı yapacağız. Bu hususta sizlerden destek isteyeceğiz. Sizlerin desteğini alacağız, yeri geldiğinde sizlere destek vereceğiz. Ortak vatanımızı, bu güzel cennet vatanımızı koruma, kollama adına elimizden gelen çabayı, gayreti sarf edeceğiz. Yüce Mevla’mdan şunu diliyorum. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, mutlu mesut bir şekilde, bu cennet vatanda yaşayalım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:58
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