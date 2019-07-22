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Masat Yaylası uluslararası şölene ev sahipliği yaptı

Dede Korkut’un mezarının ziyaretiyle başlayan 25.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:49
Masat Yaylası uluslararası şölene ev sahipliği yaptı

Dede Korkut’un mezarının ziyaretiyle başlayan 25. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri,Bayburt Belediyesi ve Masat Köyü Derneği’nin organizesiyle Masat Yaylası’nda devam etti.


Programda bir konuşma yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, bu tür organizasyonların büyük bir özveri gerektirdiğini ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, şunları dile getirdi:


“2 yıl önce Bayburt’a geldiğimin bir hafta sonrasında Dede Korkut şölenleri başlamıştı. Yine bugün olduğu gibi Dede Korkut Türbesi ziyaretinden sonra Masat Yaylası’na gelmiştik. Şimdi görev süremiz doldu; ayrılmadan önce yine bu şenlikleri icra ederek sizlere veda etmiş oluyoruz.Ayrılmadan önce siz değerli hemşehrilerimizle bir daha bir araya gelme fırsatımız oldu. Ben bu tür organizasyonların birlik temenni, beraberlik temenni olduğunu düşünüyorum. Bu organizasyonlar gurbetten sılaya bir köprü kurmak anlamında bir emek, özveri gerektiriyor. Bu vesileyle emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, aramıza katılan bütün misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bu ortamın hazırlanmasında Belediye Başkanımızın şahsında Bayburt Belediyemize teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerin bizi birbirimize bağlayan Dede Korkut gibi daha nice hasletlerimizin, değerlerimizin hatırlanması, öğrenilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olması temennisiyle hepinizi tekrar muhabbetle selamlıyorum. Allah’a emanet olunuz, hakkınızı helal ediniz. Başka vesilelerle görüşmek ümidiyle Allah’a ısmarladık.”


Programda bir konuşma yapan Bayburt Milletvekili Fetani Battal ise, “Dede Korkut kabrini ziyaret ettik. Dediler ki Masat Yaylası’nda bir otağı kuruldu; biz de buraya geldik ve gördük ki dostlarımız ve kardeşlerimiz buradalar. Masat köylülerimizin bize ikramları var. Bunu Bayburt’un bütün güzel duygularını içimizde hissederek yaşıyoruz.Bir hafta boyunca sürecek olan şölenler kapsamında her şeyin çok güzel olmasını diliyor, hepinize sevgi ve muhabbetlerimi arz ediyorum” dedi.


Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de yaptığı konuşmada, Bayburt’a yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirleri Masat Yaylası’nda ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bugün Bayburt’ta 25. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerini başlattık. Bu şölenler 25 yıl boyunca her yıl başka bir şevkle, daha başka bir inançla devam ediyor. İnşallah güzel günlerde birlikte olmanın mutluluğuyla Dede Korkut’u yarınlara, gelecek kuşaklara aktaracağız. Sayın valimize ve sayın milletvekilimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sayın valimizin Şırnak’a atanmasından dolayı kendisinin şehrimizde katıldığı son programı. Gönül arzu ederdi ki bu programlar birlikte devam etsin. Sayın valimize gittiği yerde başarılar diliyorum. Rabbim bahtını açık etsin. Bu programa ev sahipliği yapan tüm Masatlıları en içten duygularla selamlıyorum” diye konuştu.


Yayla Beyi Enis Aslan’ın sunuculuğunu yaptığı programda şölenlere davetli olarak gelen halk oyunları ekiplerince gösteriler sundu. Çeşitli ikramların yapıldığı şölenlerde hizmet plaketleri sunuldu ve ayrıca sanatçı Devran ve Cimilli İbo sahne aldı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:49
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