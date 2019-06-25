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Masalsı yolculuğun hareket saati değişiyor

İlk seferine 29 Mayıs'ta başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 17 Temmuz'dan itibaren Ankara'dan saat 16.55'te hareket edecek- Böylece, gezi amaçlı seyahat edeceklerin İliç-Erzincan ve Erzurum'da daha uygun zamanlarda bulunması amaçlanıyor- Ekspres, Kars-Ankara parkurunda ise Divriği'de 2 saat 36 dakika ve Sivas turu için Bostankaya'da 3 saat 9 dakika duracak

25 Haziran 2019 Salı 11:04
Masalsı yolculuğun hareket saati değişiyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğinde Ankara-Kars-Ankara hattında 29 Mayıs'ta ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 17 Temmuz'dan itibaren Ankara'dan saat 16.55'te hareket edecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Turistik Doğu Ekspresi'nin hareket saatlerinde değişikliğe gidilecek.

Bu kapsamda, Ankara-Kars-Ankara hattında 29 Mayıs'ta ilk seferine uğurlanan Turistik Doğu Ekspresi, 17 Temmuz'dan itibaren Ankara'dan saat 16.55'te seferine başlayacak.

Bu değişikliğin, gezi amaçlı seyahat edecek yolcuların İliç-Erzincan ve Erzurum'da daha uygun zamanlarda bulunması için yapıldığı belirtildi.

- Ekspresin kapasitesi 160 kişiye çıkarılabilecek

Yeni düzenlemeye göre tren, Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma saat 16.55'te, Kars'tan çarşamba, cuma, pazar günleri saat 23.55'te hareket edecek.

6 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşan ekspresin kapasitesi, yolcu talebine bağlı olarak 120'den 160 kişiye çıkarılabilecek.

Ekspres, Ankara-Kars parkurunda tarihi ve turistik yerlerin görülmesi amacıyla İliç'te 3 saat, Erzincan'da 2 saat 40 dakika ve Erzurum'da 2 saat 40 dakika duracak.

Kars-Ankara parkurunda ise Divriği'de 2 saat 36 dakika ve Sivas turu için Bostankaya'da 3 saat 9 dakika mola verilecek.

Trenin planlanan seyahat süresi Ankara'dan 31 saat, Kars'tan 29 saat 20 dakika olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:04
  1. hareket saati
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  3. Turistik Doğu Ekspresi

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